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Велотрек обустроят в парке Минного городка во Владивостоке

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Во Владивостоке до конца 2022 года планируют завершить обустройство комфортного велотрека для детей в парке Минного городка. Об этом мэр города Константин Шестаков заявил в ходе встречи с жителями Ленинского района 26 июля.

«До конца этого года у самого нижнего озера мы оборудуем хороший комфортный велотрек для детей. А к какому этапу приступить в следующем году, решим совместно с вами», — цитирует мэра ИА PrimaMedia.

Обновление парка Минного городка проводится в несколько этапов. Отмечается, что в 2022 году проводятся масштабные работы по благоустройству территории.

1 июля сообщалось, что во Владивостоке в начале сентября планируют открыть вторую очередь Нагорного парка, ставшего наиболее ярким проектом благоустройства в городе.

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