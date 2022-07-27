Оренбург примет чемпионат МЧС по пожарно-спасательному спорту

Оренбург выбран столицей чемпионата и первенства МЧС по пожарно-спасательному спорту. Они состоятся с 1 по 6 августа и, как ожидается, соберут в городе около 700 спортсменов.

В Оренбург съедутся представители подразделений ведомства из разных российских регионов, гости и болельщики. Всего в чемпионате примут участие 22 команды. Они будут бороться за медали и кубки в личном и командном зачетах.

56orb.ru уточняет, что 2 августа участники покажут свое умение взбираться по вертикальной стене четырехэтажной башни. В период с 3 по 6 августа планируются «преодоление стометровой полосы препятствий», «двоеборье», «пожарная эстафета 4х100» и «боевое развертывание».