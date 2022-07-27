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МИД осудил действия Латвии по принуждению россиян осудить политику Москвы

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МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Латвии Атации Рутке в связи с давлением Риги на россиян, которые въезжают на территорию республики. Об этом заявил в среду, 27 июля, заместитель директора департамента информации и печати российского дипломатического ведомства Иван Нечаев.

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«В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской Республики в РФ Атация Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу действий латвийских правоохранительных органов», — рассказал он на брифинге.

Как добавил Нечаев, власти балтийской республики заставляют россиян подписать заранее подготовленную бумагу о несогласии с политикой Российской Федерации. Подобные инциденты уже зафиксированы и в отношении российских автоперевозчиков.

Накануне директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин указал, что Москва допускает, что россиянам прекратят выдавать шенгенские визы. По его словам, ведомство фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, на этот шаг уже пошли несколько стран.

25 июля также стало известно, что главу Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса не пустили в Латвию за отказ подписать документ с осуждением властей РФ. Инцидент произошел на пограничном пункте «Урбаны – Силене» на границе между Белоруссией и Латвией, когда Юргенс направлялся на Балтийский форум.

Также в июле сообщалось, что проживающие в Латвии русские могут быть лишены латвийского гражданства за поддержку российской спецоперации по защите Донбасса. Как отметил президент страны Эгилс Левитс, нейтральная позиция в этом вопросе невозможна.

В то же время результаты опроса, проведенного компанией Benu aptiekas, показали, что жители Латвии теряют интерес к ситуации на Украине. По данным анализа мнений граждан страны, лишь 75% опрошенных латышей следят за информацией об Украине. Тогда как в мае количество интересующихся составляло 87%, а в конце марта — 93%.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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