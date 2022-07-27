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Джонсону пришлось отказаться от свадьбы в резиденции премьера

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Фото: Getty Images/In Pictures/Mark Kerrison
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Уходящий осенью текущего года в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес празднование своей свадьбы из резиденции премьер-министров — особняка Чекерс в особняк миллиардера и донора Консервативной партии Энтони Пола Бэмфорда. Об этом 27 июля пишет газета The Times.

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По данным издания, 58-летний Борис Джонсон и его 34-летняя спутница Кэрри Джонсон отпразднуют свадьбу в особняке XVIII века Daylesford House. Его владелец Бэмфорд за период с 2001 года пожертвовал Консервативной партии £14 млн (примерно $16 940 000).

Джонсон и его возлюбленная поженились еще в 2021 году, однако тогда они смогли позвать в резиденцию премьера на Даунинг-стрит всего 30 человек.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе своей предвыборной кампании на пост кандидата в премьер-министры страны 23 июля встретилась с детьми в городе Питерборо. В ходе мероприятия ребята попросили ее выгнать Джонсона из резиденции, в которой он всё еще живет.

Они подкрепили предложение тем, что его ненавидят.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

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