Производственные мастерские появятся в шести колледжах Приморья

В шести учреждениях среднего профессионального образования Приморского края обустроят 12 современных производственных мастерских. Об этом сообщает региональное министерство профобразования и занятости населения.

В программу переоснащения попали колледжи Владивостока, Большого Камня, Уссурийска и Дальнегорска. Сейчас в учреждениях ведутся ремонтные работы. Специалисты обновляют помещения будущих мастерских, монтируют оборудование, устанавливают программное обеспечение.

Как уточняет ИА PrimaMedia, мастерские создадут по компетенциям: «Ресторанный сервис», «Поварское дело», «Архитектура», «Технологии информационного моделирования BIM», «Сантехника и отопление», «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Сборка корпусов металлических судов», «Сварочные технологии» и «Электромонтаж».

Обустройство мастерских входит в региональный проект «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». В 2022 году на переоснащение колледжей направили 62 млн рублей.