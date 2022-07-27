СКР оценит бездействие полиции при угрозах убитой девушке в Новосибирске

Следственный комитет (СК) России даст оценку бездействию полицейских Новосибирска, проигнорировавших сообщения родственников об угрозах убитой 17-летней девушке Анастасии. Об этом 27 июля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Убийство было совершено 26 июля, подозреваемый задержан по горячим следам и признался в совершении преступления.

Следователи обнаружили в СМИ публикацию, что родственники убитой несовершеннолетней неоднократно писали заявления в полицию об угрозах от подозреваемого. Однако проверки не завершались возбуждением уголовного дела.

«При этом указывается на отсутствие реакции со стороны правоохранительных органов в отношении мужчины, в этой связи в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка бездействию сотрудников правоохранительных органов», — добавили в СК.

Как оказалось, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет судимость. Его знакомый рассказал, что три года назад был осужден за то, что ранил свою бывшую девушку ножом.

Знакомые Анастасии предположили, что преступление было совершено на почве ревности. Подозреваемый в убийстве ранее состоял в отношениях с жертвой, во время которых применял насильственные действия по отношению к Анастасии из-за ее общения с другими мужчинами. Из-за постоянного давления погибшая прекратила общение с Романом.