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Импорт китайских товаров в Россию увеличился на 9,2%

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Импорт китайских товаров в РФ вырос на 9,2%, до 204,5 тыс. т, за шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) за первое полугодие 2022 года, с которыми ознакомились «Известия» в среду, 27 июля.

Экономист назвал причины снижения экспорта из Китая в Россию

Речь идет о поставках через один из самых крупных пунктов пропуска продукции из КНР — о многостороннем автомобильном пункте «Забайкальск» (МАПП). На него приходится 36% от всего ввоза товаров из Китая через все автопереходы в Дальневосточном регионе.

В 2022 году количество ввозимой новой техники и наземного транспорта через этот пункт увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,2 тыс. единиц. В Россию ввозили автобусы, строительную технику — погрузчики, машины для строительства дорог, краны, а также оборудование, механизмы и механические устройства. Всего в первом полугодии этого года через него ввезли 172,7 тыс. т продукции народного потребления. Это на 31% больше показателей прошлого года. Для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств таможенники оформляют товары и транспортные средства круглосуточно.

В крупнейшем на Дальнем Востоке железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) объемы поставок остались на уровне 2021 года, отметили в ФТС. За первые шесть месяцев через него ввезли 56% от общего объема товаров, которые импортируют из Китая через все ж/д переходы в Дальневосточном регионе.

Однако в конце июня сообщалось о снижении доли китайского экспорта в Россию с конца февраля по конец мая 2022 года на 38% по сравнению с показателями второй половины 2021-го. Об этом говорится в исследовании Института мировой экономики Петерсона (PIIE) об эффективности санкций против РФ в связи с операцией в Донбассе. Специалисты PIIE проанализировали данные по 54 странам, на которые в 2021 году приходилось почти 90% российского импорта.

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров связал сокращение экспорта с влиянием западных санкций против РФ, а также со снижением готовности российских потребителей и бизнеса сохранять потребление импортных товаров на докризисном уровне.

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