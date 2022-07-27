Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году
Мир
Правительство Германии одобрило передачу Украине 100 самоходных гаубиц
Мир
Росгвардия задержала пособников СБУ и ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Мир
Подполковник США предсказал прекращение поставок оружия Украине осенью
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Мир
Тест Байдена на COVID-19 показал отрицательный результат
Мир
В ЛНР допустили наличие у Украины ракет дальностью 300 км
Мир
Мэр Донецка сообщил о трех погибших в результате обстрела ВСУ
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России
Сюжет:

Подполковник США предсказал прекращение поставок оружия Украине осенью

Подполковник ВС США Дэвис: Запад перестанет помогать Украине к осени
0
Фото: Global Look Press/Harald Tittel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис считает, что страны Запада могут прекратить поставки оружия на Украину к осени этого года. Об этом 26 июля он написал в своей статье для издания 19Fortyfive, сославшись на возрастающее недовольство избирателей.

Следующая — станция: что меняет взятие Углегорской ТЭС войсками ЛНР
Контроль над этим районом открывает путь к окончательному освобождению территории Донбасса

«Всё более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев. Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии», — пишет он.

Дэвис также отмечает, что западные экономики оказались не готовы к поддержанию длительных санкций против России и в первую очередь это сказалось на энергетическом секторе.

«Отчасти в результате масштабных санкций, введенных против России, цены на бензин выросли до исторического максимума, мировые запасы продовольствия упали почти до кризисного уровня, повысив стоимость практически всех продуктов. <…> Ситуация с газом в Европе может оказаться спусковым крючком для сокращения западной поддержки Украины», — пишет он в своей статье.

По мнению Дэвиса, кризис продлится в течение всего лета и не закончится к зиме, а его последствия для государств альянса НАТО будут суровыми. Вследствие чего с приходом зимы и холодов избиратели в Евросоюзе и США начнут активнее давить на руководства стран, чтобы те прекратили финансировать Киев и снабжать оружием ВСУ.

«Европейские столицы, Вашингтон и Киев должны начать прямо сейчас, до начала этого давления, продумывать, как они будут реагировать, если давление станет слишком сильным, чтобы западные правительства могли его выдержать. Ждать не получится. Столкнувшись с внутренним давлением, можно рассчитывать на то, что большинство стран отдадут приоритет своим национальным интересам над интересами Украины», — резюмировал он.

Ранее 27 июля первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго в отношении Украины. Он подчеркнул, что это необходимо для контроля за поставками оружия на Украину.

Накануне, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к делегации американского конгресса, заявив, что для возвращения утраченных территорий осталось всего несколько недель. По его словам, нынешний период является решающим, так как с наступлением зимы вести боевые действия станет ощутимо труднее.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперацией по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022