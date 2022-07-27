Подполковник США предсказал прекращение поставок оружия Украине осенью

Подполковник вооруженных сил США Дэниел Дэвис считает, что страны Запада могут прекратить поставки оружия на Украину к осени этого года. Об этом 26 июля он написал в своей статье для издания 19Fortyfive, сославшись на возрастающее недовольство избирателей.

«Всё более вероятным становится сценарий, что к осени и зиме европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением и замедлят или остановят поток денег и оружия в Киев. Экономики западных государств уже показывают признаки приближения рецессии», — пишет он.

Дэвис также отмечает, что западные экономики оказались не готовы к поддержанию длительных санкций против России и в первую очередь это сказалось на энергетическом секторе.

«Отчасти в результате масштабных санкций, введенных против России, цены на бензин выросли до исторического максимума, мировые запасы продовольствия упали почти до кризисного уровня, повысив стоимость практически всех продуктов. <…> Ситуация с газом в Европе может оказаться спусковым крючком для сокращения западной поддержки Украины», — пишет он в своей статье.

По мнению Дэвиса, кризис продлится в течение всего лета и не закончится к зиме, а его последствия для государств альянса НАТО будут суровыми. Вследствие чего с приходом зимы и холодов избиратели в Евросоюзе и США начнут активнее давить на руководства стран, чтобы те прекратили финансировать Киев и снабжать оружием ВСУ.

«Европейские столицы, Вашингтон и Киев должны начать прямо сейчас, до начала этого давления, продумывать, как они будут реагировать, если давление станет слишком сильным, чтобы западные правительства могли его выдержать. Ждать не получится. Столкнувшись с внутренним давлением, можно рассчитывать на то, что большинство стран отдадут приоритет своим национальным интересам над интересами Украины», — резюмировал он.

Ранее 27 июля первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго в отношении Украины. Он подчеркнул, что это необходимо для контроля за поставками оружия на Украину.

Накануне, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к делегации американского конгресса, заявив, что для возвращения утраченных территорий осталось всего несколько недель. По его словам, нынешний период является решающим, так как с наступлением зимы вести боевые действия станет ощутимо труднее.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперацией по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.

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