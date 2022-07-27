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Политолог оценил заявление Трампа о поставленных на колени США

Политолог Дудаков заявил о демагогии Трампа после слов о поставленных на колени США
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Фото: REUTERS
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Бывший американский президент Дональд Трамп намеренно заявляет, что США поставили на колени. Он прибегает к демагогии, чтобы вернуться в большую политику. Такое мнение высказал в среду, 27 июля, политолог-американист Малек Дудаков.

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По словам эксперта, Трамп пытается донести до американцев, что в случае его избрания Соединенные Штаты преодолеют кризисную ситуацию.

Американские власти привыкли использовать Советский Союз и коммунизм для устрашения населения, отметил политолог.

«Другое дело, что Трамп указывает на реальные проблемы, которые в Америке усугубляются, — это кризис в экономике, рекордная инфляция, топливный кризис, культурные воины, насаждение ЛГБТ-повестки», — заключил он в беседе с телеканалом «360».

Накануне Трамп заявил, что США терпят одно историческое унижение за другим и, стоя на коленях, сносят их, тогда как базовые права и свободы попраны на их исторической родине, передает НСН.

Он напомнил, что в годы его руководства страной она лидировала в энергетической сфере, цены на бензин и инфляция были приемлемы, а на международной арене США уважали, сообщается на сайте kp.ru.

Об «адских» перспективах США при президенте Джо Байдене Трамп говорит давно. В марте он отмечал, что в результате деструктивной политики Байдена страна катится в ад.

Тогда же, в марте, на митинге сторонников в городе Коммерс, штат Джорджия, Трамп упрекнул нынешнюю администрацию Белого дома в ситуации вокруг Украины и назвал действующего лидера страны Джо Байдена убийцей американской мечты.

23 июля республиканец Трамп во время выступления во Флориде на студенческой конференции снова уколол соперника в Белом доме, упрекнув Байдена в превращении США в нищую страну. Он отметил, что такие перемены Байдену удалось сотворить со страной всего за два года.

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