Страны G7 планируют ввести потолок цен на нефть из РФ к началу зимы

Страны группы G7 («большая семерка») намерены к 5 декабря ввести потолок цен на нефть из России. Об этом сообщает 27 июля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя из этой группы.

«Цель здесь состоит в том, чтобы согласовать сроки, которые уже установил ЕС. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно», — сказал собеседник агентства.

Источник также указал, что лидеры G7 хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен.

22 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что введение потолка цен на российскую нефть вызовет рост мировых цен на нефть на энергорынках. Она отметила, что Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к этой инициативе.

3 июля японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть из России может снизить ее стоимость в два раза.

О том, что США вместе с представителями стран «большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть, стало известно еще в начале июля.

Еще 17 июня президент РФ Владимир Путин назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».