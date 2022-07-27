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Сенатор Клишас спрогнозировал принятие новых пакетов санкций против РФ

Сенатор Клишас: коллективный Запад и дальше будет принимать пакеты антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Западные страны продолжат вводить санкции против России. Об этом в среду, 27 июля, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, указав, что правительства коллективного Запада не могут признать, что ограничения в отношении РФ не работают.

«Следующий пакет санкций будет принят. Западные политики объяснили своим гражданам, что <…> необходимо вводить санкции, тогда у России не будет возможности бороться с нацистским режимом на Украине. <…> Они ввели санкции, но выяснили, что это не работает», — сказал он в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

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Сенатор признал, что рестрикции коллективного Запада оказали влияние на Россию, однако от экономического коллапса страна далека, власти сумели удержать ситуацию. При этом Европа и США вводили санкции бездумно, у этих пакетов не было экономической проработки, отметил Клишас.

«Признать, что все пакеты не работают, им нельзя, они встали на эту колею, посмотрим, какие ограничения в новых пакетах еще снимут», — заключил парламентарий.

Накануне стало известно, что ЕС продлил действие санкций против России до 31 января 2023 года. При этом депутат Европарламента от Венгрии Энике Дьери указала на то, что санкции не приведут к миру, они больше вредят западным странам, чем России.

21 июля Европейский союз исключил из санкций для сделок ряд госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Отмечалось, что меру применили, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире. В тот же день Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения предусматриваются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортирован из нее же.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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