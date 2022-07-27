Солист Мариинского театра Юрий Марусин скончался в возрасте 76 лет

На 77-м году жизни в среду, 27 июля, скончался солист Мариинского театра Юрий Марусин, сообщает пресс-служба организации.

«27 июля 2022 года ушел из жизни легендарный артист Мариинского театра Юрий Марусин. Его звонкий, сильный, гибкий, узнаваемый с первой ноты тенор звучал со сцены четыре десятилетия. Уникальная вокальная природа позволила артисту с одинаковым успехом петь и лирические, и драматические партии», — говорится в заявлении.

Он проработал в культурном учреждении 40 лет. Одной из наиболее памятных его работ была роль Германа в «Пиковой даме» Петра Чайковского. В данном образе он выступал на сценах Франции, Испании, Великобритании, Германии, США и других стран.

В его списке партий отмечено 69 названий.