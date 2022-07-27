Новый Ford Mustang дебютирует в Детройте 14 сентября

На Детройтском автосалоне 2022 года Ford покажет седьмое поколение модели Mustang. Об этом 27 июля рассказало американское издание Carbuzz.

Издание отметило, что Mustang для Ford является самым успешным спортивным автомобилем в мире.

Ожидается, что Mustang будет выпущен с пятилитровым V8, впрочем, будет и менее мощный четырехцилиндровый мотор серии EcoBoost с турбонаддувом.

Кроме того, известно, что следующее поколение Mustang будет опционально выпускаться на электротяге с гибридной силовой системой.

Появление машины на Детройтском автосалоне, вероятно, тесно связано с тем, что новая модель будет собираться на том же предприятии, что и предыдущая, в Флэт-Роке, штат Мичиган.

Издание намекнуло, что вслед за простыми версиями машины следует ждать появление мощных и эксклюзивных вариантов, таких как Mustang Shelby GT350 и GT500.

21 июля в Ford заявили, что готовы сократить до 8 тыс. рабочих мест, чтобы профинансировать инвестиции в электромобили. Планируется увеличить расходы на разработку и производство электромобилей до $50 млрд и наладить выпуск 2 млн электрокаров ежегодно к 2026 году.