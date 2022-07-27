Польша заменит советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50

Воздушные силы Польши заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50. Об этом 27 июля заявил глава минобороны страны Мариуш Блащак.

«Самолеты FA-50, первые экземпляры которых будут доступны для польских воздушных сил в следующем году, попросту эти самолеты заменят», — цитирует его «РИА Новости».

По словам министра, накануне имело место летное происшествие — МиГ-29 был вынужден приземлиться из-за технических проблем.

«Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями, используя самолеты, которые для них опасны. Кроме того, эти самолеты имеют низкую боевую ценность. Ну и третий аргумент — у нас нет запчастей для этих самолетов. Мы не согласны поставлять части для них из России, это даже не рассматривается. В связи с этим данные самолеты должны уйти со службы», — пояснил Блащак.

По последним доступным данным, на вооружении польской армии имеется 22 истребителя МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ.

Ранее глава оборонного ведомства страны сообщил, что Польша сделала большой заказ военной техники и вооружения в Южной Корее. Среди них — тысяча танков К2 («Черная пантера»), свыше 600 самоходных гаубиц К9 Thunder и три эскадрильи истребителей FA-50.

До этого, 24 июля, Блащак заявил, что среди европейских стран НАТО у Польши будут самые сильные сухопутные войска. По его словам, польская армия должна быть столь многочисленной и сильной, чтобы само ее существование могло отпугнуть потенциального агрессора. Блащак подчеркнул, что в Европе в итоге не будет более сильного государства по артиллерии и танковым войскам.