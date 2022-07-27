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Покупательницу собаки из Ижевска обманули на 80 тыс. рублей

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Жительница Ижевска лишилась 80 тыс. рублей при покупке собаки через интернет. Она планировала приобрести по объявлению собаку породы шпиц за 16 тыс. рублей.

Женщина связалась с продавцом и договорилась с ним оформить сделку через доставку. От продавца она получила ссылку на сайт доставки, прошла по ней и оформила заказ, а затем, уже на странице оплаты, ввела свой номер банковской карты, после чего сумму покупки сразу списали.

Позже на сайте появилась другая ссылка, но уже на его техническую поддержку. Следуя инструкциям, женщина повторно ввела данные карты. Она переходила с сайта на сайт, а в это время с карты продолжали списывать деньги. В общей сложности она потеряла порядка 80 тыс. рублей, пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на МВД по Удмуртии.

Продавец перестала выходить на связь, а собаку так и не доставили. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в суд. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Udm-info.ru пишет, что недавно полиция задержала жителя Удмуртии, который похищал деньги с банковских карт людей под предлогом бронирования междугородних поездок.

Ранее сообщалось, что в России резко возросла популярность «старой» схемы мошенничества со звонками якобы из полиции и банков. Об этом рассказали «Известиям» эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

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