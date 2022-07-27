Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году
Мир
Правительство Германии одобрило передачу Украине 100 самоходных гаубиц
Мир
Росгвардия задержала пособников СБУ и ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Мир
Подполковник США предсказал прекращение поставок оружия Украине осенью
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Мир
Тест Байдена на COVID-19 показал отрицательный результат
Мир
В ЛНР допустили наличие у Украины ракет дальностью 300 км
Мир
Мэр Донецка сообщил о трех погибших в результате обстрела ВСУ
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России
Сюжет:

The Spectator назвал Европу политически бессильной на фоне ситуации с газом

The Spectator: сокращение поставок газа сделало Европу бессильной перед РФ
0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сокращение экспорта газа из России в страны Европы сделало Евросоюз бессильным перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналист Росс Кларк.

Труба позовет: как повлияет на рынок запуск «Северного потока – 1»
Изменятся ли цены на голубое топливо в Европе и когда газопровод может заработать на полную мощность

«Последнее сокращение не только еще больше нанесет ущерб экономике Германии, которая находится на грани рецессии. Это также окажет эффект домино по всей Европе, снова подняв цены», — утверждает он в статье для The Spectator.

Как отмечает «Газета.Ru», 27 июля прокачка газа по «Северному потоку» упала до 33 млн куб. м в сутки (20% от полной мощности).

Журналист напомнил, что немецкие власти ранее сами объявили о планах отказаться от российских энергоресурсов, при этом к середине 2024 года газ из РФ должен был обеспечить не более 10% общего спроса. По словам Росса, при существующих темпах экспорта маловероятно, что через два года у Германии «останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать».

«Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин», — считает журналист.

Кроме того, он прогнозирует в Европе, особенно в ФРГ, экономические потрясения, связанные не только с «энергетическим голодом».

Ранее в этот день зампред «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что немецкая компания Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящий момент на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов.

«Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады из-за санкций против РФ. В связи с этим поставки газа снизились. Позже в Оттаве пошли навстречу ФРГ и отправили турбину в Германию. Оборудование должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать это не удалось.

25 июля российская энергетическая компания заявила об остановке еще одной турбины. В тот же день в «Газпроме» рассказали, что после некоторого ожидания все-таки получили от Siemens документы по турбинам и изучили их, однако полученные бумаги не сняли ранее обозначенные риски и вызвали дополнительные вопросы.

Как отметил 27 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, «Газпром» поставляет газ в страны Европы столько, сколько предоставляется возможным. Он уточнил, что технические возможности для прокачки газа стали меньше на фоне введенных антироссийских санкций.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не получила от Запада внятных объяснений статуса турбин для «Северного потока».

Путин ранее, 20 июля, заявил, что Запад безосновательно перекладывает ответственность на «Газпром» за проблемы с энергетикой в Европе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022