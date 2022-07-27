The Spectator назвал Европу политически бессильной на фоне ситуации с газом

Сокращение экспорта газа из России в страны Европы сделало Евросоюз бессильным перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналист Росс Кларк.

«Последнее сокращение не только еще больше нанесет ущерб экономике Германии, которая находится на грани рецессии. Это также окажет эффект домино по всей Европе, снова подняв цены», — утверждает он в статье для The Spectator.

Как отмечает «Газета.Ru», 27 июля прокачка газа по «Северному потоку» упала до 33 млн куб. м в сутки (20% от полной мощности).

Журналист напомнил, что немецкие власти ранее сами объявили о планах отказаться от российских энергоресурсов, при этом к середине 2024 года газ из РФ должен был обеспечить не более 10% общего спроса. По словам Росса, при существующих темпах экспорта маловероятно, что через два года у Германии «останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать».

«Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин», — считает журналист.

Кроме того, он прогнозирует в Европе, особенно в ФРГ, экономические потрясения, связанные не только с «энергетическим голодом».

Ранее в этот день зампред «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что немецкая компания Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящий момент на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов.

«Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады из-за санкций против РФ. В связи с этим поставки газа снизились. Позже в Оттаве пошли навстречу ФРГ и отправили турбину в Германию. Оборудование должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать это не удалось.

25 июля российская энергетическая компания заявила об остановке еще одной турбины. В тот же день в «Газпроме» рассказали, что после некоторого ожидания все-таки получили от Siemens документы по турбинам и изучили их, однако полученные бумаги не сняли ранее обозначенные риски и вызвали дополнительные вопросы.

Как отметил 27 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, «Газпром» поставляет газ в страны Европы столько, сколько предоставляется возможным. Он уточнил, что технические возможности для прокачки газа стали меньше на фоне введенных антироссийских санкций.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не получила от Запада внятных объяснений статуса турбин для «Северного потока».

Путин ранее, 20 июля, заявил, что Запад безосновательно перекладывает ответственность на «Газпром» за проблемы с энергетикой в Европе.