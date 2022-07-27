Военный эксперт предсказал рост интереса к российским самолетам на рынке вооружений

Российские истребители Су-34 и Су-35 показали адекватность угрозам, с которыми могут столкнуться их потенциальные заказчики на международной арене, и спрос на них на международном рынке вооружений с большой вероятностью будет расти в ближайшее время, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

«В первый раз у нас Су-34 массово применяются, показывают свои сильные стороны, — заявил специалист. — Что касается Су-35, в ходе спецоперации они и вовсе впервые получили на фюзеляжи звездочки военных побед, впервые у ВВС России появились асы, сбившие за это время до 5 самолетов противника».

По словам Фролова, военные специалисты дружественных и нейтральных стран внимательно следят за всей появляющейся информацией о практике боевого применения этих самолетов. Эксперт выразил уверенность, что «те страны, которые проявляли к ним интерес, примут окончательное решение их закупить».