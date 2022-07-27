В МИД РФ прокомментировали решение Литвы о возобновлении транзита в Калининград

Пока еще рано оценивать решение о возобновлении транзита в Калининградскую область через Литву. Об этом 27 июля на брифинге заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«На основе разъяснений Еврокомиссии власти Литвы приняли решение возобновить движение транзитных поездов с грузами на калининградском направлении. Полагаем, что пока еще рано оценивать это решение. Главное — как этот порядок будет реализовываться на практике», — сказал он журналистам.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день губернатор российского региона Антон Алиханов назвал такие действия незаконными.

Еврокомиссия 13 июля опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них отмечалось, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий. Уточнялось, что транспортировка таким способом в российский регион нефти, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена, но их транзит должен быть предметом эффективного контроля со стороны властей стран Евросоюза.

Днем позже Алиханов. заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли 80% ограничений по транзиту в регион.

26 июля губернатор Калининградской области сообщил, что после разблокировки транзита в регион через Литву прибыл первый поезд с цементом. По его словам, это снимет некоторую напряженность, которая возникла ранее на рынке строительных материалов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 июля подчеркнул, что ситуация с возможностью транзита через Калининградскую область остается по-прежнему жизненно важной.