Реклама
Прямой эфир
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Политика
Путин встретился с губернатором Астраханской области Бабушкиным
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Мир
Лавров допустил введение Западом санкций против Китая
Мир
Пентагон может усилить присутствие в регионе в случае визита Пелоси на Тайвань
Мир
Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию в ДНР
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России
Пресс-релизы
Восстановление ЛНР и ДНР поддержит строительную отрасль
Экономика
Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в РФ
Наука
Российские ученые придумали новый метод лечения рака с помощью наночастиц
Сюжет:

В МИД РФ прокомментировали решение Литвы о возобновлении транзита в Калининград

0
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пока еще рано оценивать решение о возобновлении транзита в Калининградскую область через Литву. Об этом 27 июля на брифинге заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

«На основе разъяснений Еврокомиссии власти Литвы приняли решение возобновить движение транзитных поездов с грузами на калининградском направлении. Полагаем, что пока еще рано оценивать это решение. Главное — как этот порядок будет реализовываться на практике», — сказал он журналистам.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день губернатор российского региона Антон Алиханов назвал такие действия незаконными.

Еврокомиссия 13 июля опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них отмечалось, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий. Уточнялось, что транспортировка таким способом в российский регион нефти, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена, но их транзит должен быть предметом эффективного контроля со стороны властей стран Евросоюза.

Днем позже Алиханов. заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли 80% ограничений по транзиту в регион.

26 июля губернатор Калининградской области сообщил, что после разблокировки транзита в регион через Литву прибыл первый поезд с цементом. По его словам, это снимет некоторую напряженность, которая возникла ранее на рынке строительных материалов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 июля подчеркнул, что ситуация с возможностью транзита через Калининградскую область остается по-прежнему жизненно важной.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022