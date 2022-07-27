Колокола церквей и монастырей Липецкой области зазвонят в одно время

В Липецкой области в четверг, 28 июля, одновременно зазвонят колокола всех монастырей и храмов. В полдень по местному времени по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в каждом соборе РПЦ прозвучит звон колоколов, став частью акции-волны «Слава Тебе, Боже!».

Подобная акция проводится каждый год. В этот раз она посвящена отмечаемому 1034-летию со Дня Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира, пишет Lipetskmedia.

Ранее сообщалось, что Орловская митрополия присоединилась к ежегодной акции колокольного звона «Слава Тебе, Боже!». Она проводится в День Крещения Руси. 28 июля в полдень во всех храмах и монастырях Орловской области пройдет праздничный звон-благовест.