Историк рассказал о предпосылках Крещения Руси в 988 году

Кандидат исторических наук, специалист по истории Византии и христианства Илья Попов рассказал «Известиям» о том, какие были предпосылки для Крещения Руси в 988 году.

Как отметил специалист, Крещению на Руси предшествовал длительный процесс, так же как и в других странах, которые принимали христианство в средние века.

«Формально для нас основной датой Крещения является 988 год, когда крестился Владимир и когда был крещен Киев, а точнее, та часть жителей города Киева, которые к тому моменту еще не были христианами. В истории имеется еще один очень важный эпизод: в 946 или 957 году (точная дата неизвестна) в Константинополь ездила княгиня Ольга, фактическая правительница Руси, и там приняла крещение», — уточнил Попов.

Восприемником (крестным отцом) Ольги стал сам византийский император Константин VII Багрянородный. Подробное описание приема посольства Ольги в Константинополе и ее крещения сохранилось в византийских источниках. Однако и после смерти Ольги в течение следующих десятилетий противостояние между христианами и язычниками в Киеве продолжалось.

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