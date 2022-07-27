МИД раскритиковал планы Киева наказывать украинцев за получение гражданства РФ

Если Киев введет уголовную ответственность за получение российского гражданства среди украинцев, будет в очередной раз подтвержден факт того, что Украина далека от соблюдения прав человека. Об этом заявил 27 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Если действительно будет введена уголовная ответственность за обладание российским паспортом, это станет очередным подтверждением того, насколько украинские власти далеки от соблюдения прав человека и основополагающих принципов демократии», — сказал он в ходе брифинга.

Он указал, что этот факт в очередной раз подтверждает своевременность проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

«Это лишний раз подтверждает правильность и своевременность специальной военной операции, необходимость скорейшего выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины, искоренению угроз ее гражданам, а также республикам Донбасса и России. Все эти цели будут достигнуты», — заключил Нечаев.

22 июля стало известно о разработке на Украине законопроекта, который предполагает уголовную ответственность за получение гражданства РФ. Известно, что украинцам, которые получили российское гражданство, может грозить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы.

До этого, 11, июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства, проживающих на этих территориях.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день отметил, что многие украинцы хотят получить российское гражданство.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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