Участвующие в стартапах томские выпускники получат по 100 тыс. рублей

В Томской области до 15 августа продолжается прием заявок на региональный конкурс «Стартап как диплом». В его рамках выпускники вузов Томска получат финансовую поддержку из регионального бюджета на реализацию своей бизнес-идеи.

Начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных рассказала «РИА Томск», что ее ведомство запустило региональный конкурс поддержки предпринимательства среди молодежи «Стартап как диплом». Благодаря ему выпускники, защитившие дипломы в виде стартапов, получат финансирование своего проекта в 100 тыс. рублей.

Грузных отметила, что среди поступивших ей заявок такие проекты, как цифровой дневник для студентов «Дневач», онлайн-сервис для оценки рисков невозвратов займов, онлайн-курс по подготовке к ЕГЭ по математике, а также разработка эргономичного корпуса спортивного трекера.

После получения гранта ребятам предложат сопровождение от экспертов, имеющих успешный бизнес, полезные мастер-классы и вебинары для продвижения своего дела.