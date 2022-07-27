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В ЕС обеспокоились нежеланием некоторых политиков Италии осуждать Россию

Боррель заявил, что обеспокоен ситуацией в Италии из-за позиции некоторых политиков по РФ
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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обеспокоен ситуацией в Италии, где не все политики выступают с критикой в адрес РФ. Его слова приводит 26 июля Cadena SER.

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Ранее, 21 июля, стало известно о том, что президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о досрочном роспуске национального парламента в результате обострившегося в стране политического кризиса. В тот же день премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил решение об уходе в отставку. В первый раз Драги заявлял о намерении подать в отставку 14 июля.

По мнению Борреля, необходимости этих выборов пока не усматривается.

«Я смотрю на это с беспокойством, потому что слышу кандидатов от этой страны, которые, например, не отвергают Путина», — заявил Жозеп Боррель.

22 июля в издании The National Interest отмечалось, что отставка Марио Драги негативно отразится как на отношениях Рима и Киева, так и на «единстве стран Запада против России».

По мнению автора статьи Джейсона Дэвидсона, позиция Италии после ухода Драги по конфликту на Украине может значительно измениться.

В тот же день директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» заявил, что Драги оказался в патовой ситуации: если он останется на посту, все проблемы в стране припишут ему лично.

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