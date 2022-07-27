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Детские площадки в Липецкой области проверит прокуратура

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В Липецкой области пройдет масштабная проверка соответствия детских игровых и спортивных площадок требованиям безопасности. Такое поручение городским и районным прокурорам дал глава надзорного ведомства региона Геннадий Анисимов.

GOROD48 напоминает, что прокуратура проводила проверку площадок в ноябре 2021 года. Тогда на территории Липецкой области выявили 527 нарушений, направили 154 представления об их устранении, наказали 75 лиц за бездействие. Кроме того, было оштрафовано 83 человека, одно исковое заявление было направлено в суд.

Из почти 250 площадок, находившихся в неудовлетворительном состоянии, большая часть, 243 площадки, отремонтировали после вмешательства прокуратуры.

В мае сообщалось, что в Липецке шестилетний мальчик упал с двухметровой тарзанки. Инцидент произошел в детском парке «Сканди». Всего в первые дни мая было зарегистрировано четыре происшествия с детьми. Так, на детской площадке семилетний мальчик сорвался с горки, он госпитализирован в областную больницу. У рынка «Чеснок» шестилетняя девочка упала с самоката и потеряла сознание. И еще одна семилетняя девочка травмировалась на детской площадке.

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