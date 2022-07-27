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Форум Россия – Африка в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

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Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
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В 2023 году форум Россия – Африка состоится в Санкт-Петербурге. Об этом 27 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Покидаем африканский континент под ливень — хорошая примета. Спасибо, друзья, и ждем вас в Питере в следующем году на саммит Россия – Африка», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее, 22 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что Россия никому ничего не навязывает, а с большим уважением относится к суверенитету государств Африки и их праву самим определять пути своего развития. Он отметил, что, несмотря на беспрецедентное давление Запада, африканцы не присоединились к антироссийским санкциям.

До этого, 16 июня, состоялся бизнес-диалог «Россия – Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Отмечалось, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России.

Ранее, 3 июня, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов заявил «Известиям», что в связи с новым геополитическим контекстом России необходимо наращивать свое присутствие в Африке, причем не только в одностороннем порядке, но и в рамках существующих объединений типа БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом 3 июня заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом. Кроме того, глава государства отметил рост товарооборота на более чем 34% за первые месяцы 2022 года.

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