Минобороны запустило регулярную паромную линию по Азовскому морю из Ейска в Мариуполь

Минобороны РФ запустило регулярное паромное сообщение между Мариуполем и Ейском (Краснодарский край). Об этом ведомство сообщило 27 июля в Telegram.

Как отмечается, по маршруту будет доставляться груз для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов республик Донбасса.

«Паром вмещает до 700 т грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он будет совершать один кругорейс в сутки.

Как уточнили в компании — операторе линии ООО «Оборонлогистика», первый паром из Ейска должен прибыть в Мариуполь 1 августа. Он пробудет в пути четыре часа.

Ранее стало известно, с 11 июля между Волновахой и Мариуполем начали ходить пассажирские составы.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 7 июня сообщил, что ведомство совместно с РЖД создали условия для возобновления железнодорожного движения между РФ, Донбассом и территорией Украины на шести участках. По его словам, общая протяженность восстановленных железнодорожных участков составила 1,2 тыс. км.

О том, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ, стало известно 4 мая.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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