МИД РФ счел невозможным создание трибунала по Украине под эгидой ООН

Создание международного трибунала над украинскими неонацистами и военнослужащими под эгидой ООН не представляется возможным. Об этом заявил в среду, 27 июля, замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

По его словам, привлекать к работе трибунала можно только те страны, которые сохранили политический суверенитет и способность объективно оценивать события в мире.

«К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможным», — сказал Нечаев на брифинге.

В этой связи он оценил идею главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина привлечь к трибуналу союзников России.

Ранее, 24 июля, Бастрыкин предложил привлечь к работе по оценке преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине Сирию, Иран и Боливию. Он также отмечал, что создание трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе «крайне сомнительно». По его словам, этот вопрос можно прорабатывать совместно с российскими партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.

В то же время Бастрыкин сообщил, что к преступлениям на Украине причастны более 400 человек, возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел. Уголовные дела в том числе были возбуждены по фактам разработки сотрудниками украинского минздрава оружия массового поражения и по фактам участия иностранных наемников в совершении преступных действий на территории Украины.

В начале июля президент РФ Владимир Путин указал на то, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

Тогда же в МИД РФ заявили о заинтересованности Москвы в том, чтобы факты деятельности киевского режима были доступны общественности.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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