Протестующие нидерландские фермеры заблокировали несколько дорог в стране

В Нидерландах прокатилась новая волна фермерских протестов из-за политики властей страны по вопросам экологии. На этот раз протестующие заблокировали несколько автотрасс, разбросав на них навоз, сено или мусор. Об этом сообщила 27 июля Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

«Сегодня утром были заблокированы десятки дорог. Навоз, сено или отходы были сброшены в разные места, начались пожары», — информирует NOS.

Отмечается, что действия фермеров привели к большим пробкам и авариям на автотрассах Нидерландов. Так, рядом с городом Меппел автомобиль съехал с дороги, пытаясь объехать препятствия. В результате инцидента никто не пострадал, а автомобиль вытащили спасатели.

Министерство сельского хозяйства и природы Нидерландов считает, что фермеры зашли слишком далеко.

«Протесты разрешены только в рамках закона. И в данном случае это не так. Это не способ решения проблем», — приводит заявление ведомства NOS.

Полиция Нидерландов, в свою очередь, призывает фермеров прекратить протесты. В своем заявлении они указали, что такие действия серьезно угрожают безопасности дорожного движения и могут привести к необратимым ситуациям.

«Небезопасные ситуации были созданы рядом фермеров в различных местах Нидерландов. Мы понимаем, что они хотят донести свою позицию, и уважаем это. Они имеют на это право, как и все остальные. Но преднамеренно поджигая солому, сбрасывая отходы, в том числе содержащие асбест материалы, и разбрасывая навоз, они наносят ущерб и вызывают опасные ситуации на дорогах. Поэтому мы обращаемся к заинтересованным фермерам: прекратите действия, ведущие к опасным ситуациям», — говорится в заявлении правоохранителей.

Протесты фермеров начались в Нидерландах в конце июня. Они недовольны политикой правительства. Новые правила предписывают резко сократить выброс окиси азота, что может привести к банкротству многих фермерских хозяйств.