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Протестующие нидерландские фермеры заблокировали несколько дорог в стране

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Фото: Rijkswaterstaat
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В Нидерландах прокатилась новая волна фермерских протестов из-за политики властей страны по вопросам экологии. На этот раз протестующие заблокировали несколько автотрасс, разбросав на них навоз, сено или мусор. Об этом сообщила 27 июля Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

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«Сегодня утром были заблокированы десятки дорог. Навоз, сено или отходы были сброшены в разные места, начались пожары», — информирует NOS.

Отмечается, что действия фермеров привели к большим пробкам и авариям на автотрассах Нидерландов. Так, рядом с городом Меппел автомобиль съехал с дороги, пытаясь объехать препятствия. В результате инцидента никто не пострадал, а автомобиль вытащили спасатели.

Министерство сельского хозяйства и природы Нидерландов считает, что фермеры зашли слишком далеко.

«Протесты разрешены только в рамках закона. И в данном случае это не так. Это не способ решения проблем», — приводит заявление ведомства NOS.

Полиция Нидерландов, в свою очередь, призывает фермеров прекратить протесты. В своем заявлении они указали, что такие действия серьезно угрожают безопасности дорожного движения и могут привести к необратимым ситуациям.

«Небезопасные ситуации были созданы рядом фермеров в различных местах Нидерландов. Мы понимаем, что они хотят донести свою позицию, и уважаем это. Они имеют на это право, как и все остальные. Но преднамеренно поджигая солому, сбрасывая отходы, в том числе содержащие асбест материалы, и разбрасывая навоз, они наносят ущерб и вызывают опасные ситуации на дорогах. Поэтому мы обращаемся к заинтересованным фермерам: прекратите действия, ведущие к опасным ситуациям», — говорится в заявлении правоохранителей.

Протесты фермеров начались в Нидерландах в конце июня. Они недовольны политикой правительства. Новые правила предписывают резко сократить выброс окиси азота, что может привести к банкротству многих фермерских хозяйств.

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