Единым фронтом: льготные кредиты работают на московскую промышленность

Ставки по льготным инвесткредитам для московских предприятий по решению мэра столицы Сергея Собянина снижены с 9% до 3%. Кредитное бремя станет легче и для новых заемщиков, и для тех, кому заявку одобрили раньше. О льготном кредитовании как одной из наиболее востребованных и эффективных мер поддержки столичных предприятий в новых экономических условиях — в материале «Известий».

Льготы на инвестиции

Московские промышленники оценивают серьезное снижение ставок по инвестиционным кредитам как однозначно позитивное явление, способное существенно повлиять на развитие реального сектора экономики.

— Озвученные условия позволяют не только развивать существующие производственные мощности, но и строить новые. Это реальная и рабочая мера поддержки, которой мы обязательно воспользуемся в том числе и для постройки нового завода, — говорит директор по развитию московской «Фабрики вентиляции Галвент» Олег Логинов.

Льготное инвестиционное кредитование стартовало весной этого года, когда стало очевидно, что промышленность и бизнес нуждаются в мощной поддержке в условиях экономических санкций со стороны Запада. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства за эти несколько месяцев уже одобрил заявки более чем на шесть миллиардов рублей.

Льготный кредит можно потратить на покупку оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности и реализацию инвестпроектов, направленных на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории Москвы.

За льготными кредитами уже обратились производители косметики, нефтепродуктов и продуктов питания, предприятия сферы переработки отходов и другие. Эти организации дают Москве больше трех с половиной тысяч рабочих мест.

— Разработанные городом условия делают льготное кредитование выгодным и доступным для большей части предприятий Москвы, общее число которых сегодня превышает три тысячи. Так, срок компенсации по инвесткредитам составляет до трех лет. Это облегчает организациям долгосрочное планирование и увеличивает текущие вложения в оборудование и промышленную инфраструктуру, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

...и не только

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, общая сумма одобренных заявок на льготные кредиты от промышленных предприятий, строительных компаний и организаций нефинансового сектора составила уже более 160 миллиардов рублей.

Среди заемщиков — производители микроэлектроники и электрической техники, косметики, продуктов, лекарств, предприятия машиностроения.

Объем бюджетных компенсаций процентных ставок по этим кредитам составит более трех миллиардов рублей.

Антикризисные меры

Программу льготного кредитования предприятий московские власти приняли в марте 2022 года как антикризисную меру. Ее задача — смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Тогда на субсидирование ставок из городского бюджета выделили 20 млрд рублей. Сначала в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства было направлено 10 миллиардов рублей на льготные кредиты промышленным предприятиям на реализацию инвестпрограмм, а затем еще 10 миллиардов на льготные кредиты, предназначенные для реализации инвестпроектов по объектам нежилого назначения.

Претендовать на льготный кредит могут компании, которые зарегистрированы в Москве и работают на ее территории не меньше двух лет и не находятся в процессе банкротства. У предприятия также не должно быть налоговых долгов

Алгоритм получения льготы не сложен: сначала предприятие заключает кредитный договор, а потом обращается в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается контракт об уплате части процентных ставок. И дальше компания ежемесячно получает на счет необходимую сумму.

Комплексная поддержка

Весной этого года правительство Москвы анонсировало принятие пакета антикризисных мер, прямо или косвенно ориентированных на поддержку промышленных предприятий. В частности, было принято решение предоставлять земельные участки под строительство новых производств в Москве по ставке в один рубль.

Как объяснял это решение мэр Москвы Сергей Собянин, опыт последних лет показал, что привлечение инвесторов в создание предприятий в обмен на гарантированные закупки продукции для государственных нужд — продуктивная мера. Были заключены многомиллиардные контракты на строительство заводов по производству лекарств, медицинской техники и детского питания. Некоторые из них уже работают и поставляют продукцию в московские больницы и на молочные кухни.

«Основываясь на этом опыте, я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль», — написал Собянин в своем блоге.