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Испания выдала России похитившую полмиллиарда рублей сотрудницу банка

Испания выдала России сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей
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Фото: ТАСС/Zuma
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Экс-сотрудница тюменского банка Инесса Бранденбург, вынесшая с сообщником из хранилища организации более 560 млн рублей в спортивных сумках, экстрадирована из Испании в Россию. Об этом 27 июля рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры РФ о выдаче обвиняемой.

«Сегодня в аэропорту города Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — отметила Волк.

По данным прокуратуры Тюменской области, речь идет о Сибирском банке реконструкции и развития. Его совладелец и председатель правления банка Григорий Романюта совместно с экс-председателем правления Дмитрием Мануиловым создал группу для хищения денег, в которую, в частности, вошла жительница Иркутска Инесса Бранденбург.

Романюта и его сообщница под надуманным предлогом организовали пополнение кассы банка из тюменского отделения ЦБ РФ наличными в сумме 561 млн рублей. Затем Бранденбург забрала из хранилища наличные. Они были заменены канцтоварами.

Как сообщалось, в день кражи около 350 млн рублей в Тюмени забрал для Романюты неустановленный мужчина. Бранденбург взяла себе 100 млн рублей.

Пропажу денег обнаружили лишь после выходных, а Бранденбург к тому времени добралась до Москвы и покинула Россию.

Было возбуждено дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Трое участников хищения были задержаны и приговорены к различным срокам лишения свободы. Бранденбург и ее сообщника объявили в международный розыск. Обвиняемую задержали в Испании в сентябре 2021 года.

В ноябре 2021 года суд в Мурманске вынес приговор бывшей сотруднице банка, которая обвинялась в хищении 26 млн рублей. Установлено, что с июня 2012 года по март 2013-го жительница Мурманска, пользуясь своим служебным положением, извлекала из сейфовой комнаты и кассы деньги. В общей сложности было похищено 26,6 млн рублей.

Для сокрытия преступления злоумышленница внесла в сейф поддельные купюры на 18,6 млн рублей.

Октябрьский районный суд Мурманска признал обвиняемую виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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