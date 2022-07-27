Стратегию детской безопасности приняли в Московской области

Подмосковье стало единственным в России регионом, где приняли Стратегию действий по обеспечению детской безопасности. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

По ее словам, которые приводит РИАМО, речь идет не о концепции или соглашении, а именно о стратегии, рассчитанной до 2025 года, и о плане мероприятий утвержденном до 2025 года.

Цель стратегии — снижение показателей смертности и травматизма детей. Подмосковье — единственный в России субъект, где по поручению его главы показатель детской безопасности входит в число показателей эффективности глав муниципалитетов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В конце июля сообщалось, что в Московской области с начала 2022 года почти 900 сирот обрели семью. 86 специальных школ занимаются подготовкой приемных родителей, где специалисты оказывают всяческую помощь, начиная от сбора необходимых документов и заканчивая психологической поддержкой. За каждой семьей закреплен куратор, который всегда готов прийти на помощь в решении вопросов.