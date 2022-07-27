Антоновский мост в Херсоне получил повреждения при обстреле ВСУ

Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения в ходе ночной атаки со стороны украинских военных. Об этом 27 июля сообщил замглавы военной-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Стремоусов уточнил, что движение по мосту перекрыто, и подчеркнул, что с сооружением ничего страшного не произошло.

«Мост сейчас перекрыт. Те, кто стрелял по мосту, просто-напросто немного усложнили жизнь мирному населению Херсона и Херсонской области. Мы предусмотрели все вещи подобные. Мы сделали всё, чтобы жители Херсона не ощутили сегодня какие-то проблемы с продовольствием, с продуктами. На военную инфраструктуру это вообще никак не повлияет», — добавил он.

Сооружение не в первый раз подвергается атаке со стороны ВСУ. Так, 21 июля стало известно, что украинские военные пытались обстрелять Антоновской мост и выпустили 12 ракет РСЗО HIMARS. Они были сбиты системой противовоздушной обороны.

20 июля Стремоусов сообщил, что украинские войска выпустили 12 ракет по мосту.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне. Введен в эксплуатацию в 1985 году.

Граничащая с Крымом Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Как уточнили в Кремле, в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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