Реклама
Прямой эфир
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Политика
Путин встретился с губернатором Астраханской области Бабушкиным
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Мир
Лавров допустил введение Западом санкций против Китая
Мир
Пентагон может усилить присутствие в регионе в случае визита Пелоси на Тайвань
Мир
Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию в ДНР
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России
Пресс-релизы
Восстановление ЛНР и ДНР поддержит строительную отрасль
Экономика
Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в РФ
Наука
Российские ученые придумали новый метод лечения рака с помощью наночастиц
Сюжет:

Антоновский мост в Херсоне получил повреждения при обстреле ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения в ходе ночной атаки со стороны украинских военных. Об этом 27 июля сообщил замглавы военной-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Минобороны РФ запустило паромную линию в ДНР. Онлайн спецоперации 27 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Стремоусов уточнил, что движение по мосту перекрыто, и подчеркнул, что с сооружением ничего страшного не произошло.

«Мост сейчас перекрыт. Те, кто стрелял по мосту, просто-напросто немного усложнили жизнь мирному населению Херсона и Херсонской области. Мы предусмотрели все вещи подобные. Мы сделали всё, чтобы жители Херсона не ощутили сегодня какие-то проблемы с продовольствием, с продуктами. На военную инфраструктуру это вообще никак не повлияет», — добавил он.

Сооружение не в первый раз подвергается атаке со стороны ВСУ. Так, 21 июля стало известно, что украинские военные пытались обстрелять Антоновской мост и выпустили 12 ракет РСЗО HIMARS. Они были сбиты системой противовоздушной обороны.

20 июля Стремоусов сообщил, что украинские войска выпустили 12 ракет по мосту.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне. Введен в эксплуатацию в 1985 году.

Граничащая с Крымом Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Как уточнили в Кремле, в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022