Посол России Ерхов сообщил о смерти 50 российских туристов в Турции за полгода

С начала года в Турции скончались 50 российских туристов. Об этом 27 июля заявил посол РФ Алексей Ерхов.

«Основные причины — обострение хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, утопления, дорожно-транспортные и иные происшествия», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат также отметил, что только за последние два месяца произошло 10 серьезных аварий, в которых пострадали порядка 50 граждан РФ.

«А в последний месяц наметилась, казалось, забытая тенденция, — выявление заболевших COVID-19 среди наших отдыхающих. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях», — добавил посол.

Ранее, 27 июня, сообщалось, что турист из России погиб в результате ДТП на юге Турции. Инцидент произошел в ночное время в городе Аланье. По данным правоохранительных органов, россиянин на арендованном мотоцикле был сбит другим транспортным средством в то время, когда перестраивался на соседнюю полосу движения.