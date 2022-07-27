Toyota частично приостановила производство в Японии из-за вспышки коронавируса

Toyota Motor Corp приостановила работу в ночную смену на одной производственной линии своего завода в городе Такаоке из-за вспышки COVID-19, сообщило 27 июля агентство Reuters.

Отмечается, что решение о приостановке работы было принято, после того как восемь рабочих завода заразились коронавирусом.

26 июля Toyota сообщила о своих планах относительно выхода новых версий гибридных моделей Prius и Prius PHV.

Ожидается, что автомобиль появится в Японии 2 августа 2022 года. Одновременно с простым Prius компания выпустит машину с подключаемым гибридом, Prius PHV.