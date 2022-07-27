Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в России

Американский производитель подъемного оборудования объявил о достижении соглашения с российской компанией Ice Development о продаже ей своего бизнеса в РФ. Об этом сообщается в среду, 27 июля, на официальном сайте организации.

«Мы заключили соглашение с Ice Development о продаже 100% нашей доли в российском бизнесе Otis», — заявили в компании.

В сообщении уточняется, что после тщательного рассмотрения глобальных последствий и последствий продолжающегося кризиса, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, компания пришла к выводу, что владение Otis бизнесом в России больше не является устойчивым.

Как отмечается, ожидается, что соглашение при условии соблюдения обычных условий закрытия будет подписано в ближайшее время.

Ice Development планирует возобновить полное производство на фабрике Otis в Санкт-Петербурге уже под новым названием.

В Минпромторге рассказали «РИА Новости», что конечным покупателем бизнеcа стал холдинг S8 Capital, а Ice Development выступил техническим участником сделки. Подчеркивается, что российская площадка полностью сохранит работоспособность.

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места.

28 июня производитель лифтов и эскалаторов Kone принял решение о передаче своего российского подразделения (АО «КОНЕ Лифтс») его топ-менеджерам и о последующем прекращении деятельности KONE в России.

Весной о приостановке деятельности в РФ заявила большая «лифтовая четверка»: Otis (США), Schindler (Германия), Thyssen (Германия), Kone (Финляндия). Продукция этих компаний была наиболее популярна в РФ по сравнению с другими зарубежными предложениями.