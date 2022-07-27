Руководство лагеря «Салют» под Нижнем Новгородом уволили после жалоб

В Нижегородской области от занимаемых должностей отстранили руководителя детского центра и заведующую производством столовой. Решения приняты после многочисленных жалоб детей на ужасные условия в лагере.

К должностным лицам, которые допустили нарушения, применили дисциплинарные меры в форме замечания. Ситуация находится на личном контроле главы регионального министерства образования Ольги Петровой.

Сейчас в лагере устраняют нарушения, речь о его закрытии не идет. В министерстве пояснили, что решения о закрытии принимает Роспотребнадзор. Однако в ведомстве подобных постановлений пока не получали.

ИА «НьюсНН» пишет, что родители воспитанников лагеря жаловались на то, что в комнатах живут муравьи, вода в душе ледяная, а еда в столовой — холодная.

Ранее уральская транспортная прокуратура обнаружила нарушения при организации отдыха детей в лагерях Оренбургской области. Нарушения были выявлены в сферах санитарно-эпидемиологического благополучия и пожарной безопасности.