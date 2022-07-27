Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений об операциях

Сбербанк повысит стоимость уведомлений на 10 рублей, тариф вырастет с 1 августа впервые за 20 лет. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет об изменении стоимости услуги «уведомления об операциях».

«В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», — заявили в Сбербанке.

Рост тарифа в банке объяснили двукратным ростом бизнеса за последние пять лет. По данным кредитно-финансовой организации, увеличилась как трансакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.

Если клиенты оформляют подписку банка, услуга им предоставляется бесплатно. Исключение также касается кредитных и ряда премиальных карт, плата за уведомления по которым нулевая.

7 июля исполнительный директор — начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина сообщила, что из-за нехватки чипов для банковских карт организация решила переустанавливать микросхемы из неактивированных карт в новые. По ее словам, дефицит чипов в том числе связан с повышенным спросом на выпуск банковских карт «Мир» после ухода с рынка РФ Visa с Mastercard.