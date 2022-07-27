Массовый падеж северных оленей зафиксирован в Алданском районе Якутии

В Алданском районе Республики Саха (Якутия) зафиксирован падеж более 50 северных оленей. Согласно лабораторным исследованиям, причиной стало заболевание пироплазмоз.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в республиканском департаменте ветеринарии, животные пали в оленеводческом стаде № 7 ОАО коренных малочисленных народов Севера (КМНС) «Хатыстыр». Специалисты полагают, что олени могли подхватить пироплазмоз из-за укусов клещей.

Для профилактики распространения болезни в район доставят специальные препараты. Они уже закуплены и ожидают транспортировки.

Пироплазмоз — протозойное заболевание северных оленей, сопровождающееся лихорадкой, анемией, желтушностью слизистых, гемоглобинурией, утратой продуктивности и работоспособности. При несвоевременном лечении наступает гибель животного. Человеку заболевание не передается.

Последняя вспышка пироплазмоза у северных оленей была зафиксирована в 2008 году в ЗАО НАОК «Таба» Одунинского наслега Горного района Якутии. Тогда погибли 35 животных.