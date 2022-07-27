Авиаэксперт усомнился в возможности Ирана обеспечить безопасность самолетов России

Российские перевозчики смогут получить помощь от иранского авиапрома, но маловероятно, что это сотрудничество обеспечит регулярную и, главное, безопасную эксплуатацию самолетов авиакомпаний РФ. Об этом заявил «Известиям» независимый эксперт по автопрому и авиации Алексей Захаров в среду, 27 июля.

Накануне агентство Mehr News Agency сообщило, что Россия и Иран подписали меморандум, на основании которого Тегеран будет заниматься техобслуживанием российских самолетов и предоставлять экспорт деталей и оборудования Москве.

Захаров рассказал, что авипромышленность в Иране выпускает запчасти для старых самолетов, которые в РФ практически не эксплуатируются. Например, компания Caspian Airlines имеет в своем парке три самолета Boeing 737-400. Они относятся к семейству 737 Classic. В России таких машин нет, а используются только 737 Next Generation (-600/-700/-800/-900).

«На самом деле, модель Classic имеет с моделью NG незначительное количество одинаковых комплектующих / запчастей», — констатировал эксперт.

Аналогичная ситуация, по его словам, и с другими моделями лайнеров. Ведущая иранская авиакомпания Iran Air эксплуатирует самолеты А300 и А310. Это старые машины, их выпуск прекращен лет пятнадцать назад, и во всем мире в коммерческой эксплуатации их остались единицы. В России таких самолетов нет. То же самое можно сказать о машинах Fokker 100 и McDonnell Douglas MD-82, добавил специалист.

«Да, какие-то запчасти иранцы нам поставлять смогут. Возможно. Но вот когда они освоят выпуск достаточно широкой линейки запчастей, именно нужных российским эксплуатантам (если вообще освоят), неизвестно», — рассказал он.

Касательно качества иранских запчастей сказать что-то сложно, отметил Захаров. Иран — закрытая страна, поэтому никаких данных по надежности коммерческой авиатехники в открытых источниках не найти, посетовал он. Но если сравнивать ситуацию, скажем, с иранской автомобильной промышленностью, то в высоком или хотя бы приемлемом качестве есть большие сомнения, подчеркнул он.

«Наконец, есть и третий момент. Иранское производство запчастей не сертифицировано», — добавил аиаэксперт.

То есть, по его словам, авиакомпании, которые установят на «своих» самолетах иранские запчасти, могут попасть под ст. 263.1. УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

Захаров полагает, что российские перевозчики смогут воспользоваться иранским опытом и связями на «черном рынке» авиационных запчастей, где у иранцев большой опыт.

Меморандум о сотрудничестве в сфере авиации между РФ и Ираном также предусматривает увеличение пассажирских рейсов между государствами до 35 в неделю. Авиакомпаниям обеих стран разрешено выполнять грузовые рейсы без ограничения пропускной способности.

Западные страны и их союзники начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса. В частности, США и Евросоюз ввели ограничения против российской авиаотрасли, включающие в себя запрет на продажу воздушных судов и запчастей.