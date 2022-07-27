Ростуризм опроверг возможность снимать на Кубе наличные с карты «Мир»

В настоящее время на Кубе невозможно снимать наличные с карты «Мир», заявила в среду, 27 июля, глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты «Мир» на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна. В то же время работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется. Как только появится такая возможность для наших туристов, обязательно проинформируем вместе с коллегами из платежной системы «Мир», — написала она в своем Telegram-канале.

Днем ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что на Кубе завершился первый этап по внедрению карт «Мир» и теперь в местных банкоматах с них можно снимать наличные в песо.

Ранее в июле на официальном сайте платежной системы рассказали, что картами «Мир» можно расплачиваться уже в 11 зарубежных странах. Так, снять деньги можно в банкоматах на территории Белоруссии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Вьетнама, Южной Осетии и Абхазии.

Кроме того, 15 июля карты российской платежной системы начали принимать в Южной Корее. Также возможное использование карты «Мир» обсуждают в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

До этого, в начале июня, сообщалось, что российские туристы могут расплачиваться картой «Мир» почти на всей территории Турции. В банковских картах уже настроена конвертация рубля в лиру, причем обменный курс в национальной системе более выгодный, чем при использовании наличных.