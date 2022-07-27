Ученые научились определять болезнь Альцгеймера за 17 лет до диагноза

Ученые научились предупреждать наступление болезни Альцгеймера за 17 лет до того, как может быть поставлен диагноз. Об этом 19 июля говорится в статье, опубликованной в журнале в Alzheimer's & Dementia.

Медики Центра белковой диагностики (ProDi) в Германии разработали датчик, который идентифицирует биомаркеры неправильно сформированных белков в крови. Накопления этих белков в будущем создают отложения в головном мозге, которые приводят к развитию болезни Альцгеймера.

У участников исследования были взяты образцы крови в 2000–2002 годах, когда у них еще не была выявлена деменция. В дальнейшем ученые проверили образцы 68 человек, у которых развилась болезнь Альцгеймера, и 240 тех, кто этой участи избежал.

«Датчик смог с высокой степенью точности определить испытуемых, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера. Удивительно, но мы обнаружили, что высокая концентрация белка глиальных волокон может указывать на болезнь за 17 лет до клинической фазы», — сделали вывод медики.

Авторы исследования уверены, что открытый ими метод при массовом внедрении позволит предотвратить болезнь.

27 июля сообщалось, что российские учены работают над новым методом, позволяющим лечить рак с помощью наночастиц. Метод подразумевает доставку радиоактивного изотопа, обладающего терапевтическим эффектом, в саму раковую опухоль. Такой подход позволит эффективно воздействовать на образования и не подвергать облучению весь организм.