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Российские ученые придумали новый метод лечения рака с помощью наночастиц

Ученые научились определять болезнь Альцгеймера за 17 лет до диагноза

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Ученые научились предупреждать наступление болезни Альцгеймера за 17 лет до того, как может быть поставлен диагноз. Об этом 19 июля говорится в статье, опубликованной в журнале в Alzheimer's & Dementia.

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Медики Центра белковой диагностики (ProDi) в Германии разработали датчик, который идентифицирует биомаркеры неправильно сформированных белков в крови. Накопления этих белков в будущем создают отложения в головном мозге, которые приводят к развитию болезни Альцгеймера.

У участников исследования были взяты образцы крови в 2000–2002 годах, когда у них еще не была выявлена деменция. В дальнейшем ученые проверили образцы 68 человек, у которых развилась болезнь Альцгеймера, и 240 тех, кто этой участи избежал.

«Датчик смог с высокой степенью точности определить испытуемых, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера. Удивительно, но мы обнаружили, что высокая концентрация белка глиальных волокон может указывать на болезнь за 17 лет до клинической фазы», — сделали вывод медики.

Авторы исследования уверены, что открытый ими метод при массовом внедрении позволит предотвратить болезнь.

27 июля сообщалось, что российские учены работают над новым методом, позволяющим лечить рак с помощью наночастиц. Метод подразумевает доставку радиоактивного изотопа, обладающего терапевтическим эффектом, в саму раковую опухоль. Такой подход позволит эффективно воздействовать на образования и не подвергать облучению весь организм.

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