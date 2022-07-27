В МИЦ «Известия» анонсируют V Международный форум онкологии и радиотерапии ForLife

29 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная проведению V Юбилейного Международного Форума онкологии и радиотерапии ForLife.

О программе форума, формате проведения и основных спикерах расскажет:

Андрей Каприн, академик РАН и РАО, главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России.

V Юбилейный международный форум онкологии и радиотерапии ForLife пройдет в Москве с 19 по 23 сентября 2022 года. К участию приглашены ведущие специалисты онкологи России и стран дальнего и ближнего зарубежья.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта в срок до 10:00 29 июля 2022 г.

Важно: Мероприятие можно будет посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Также можно заранее прислать свои вопросы на почту пресс-службы НМИЦ радиологии Минздрава России. Контактное лицо: Елена Цебегеева, 8 (905) 545-49-30, e-mail: etsebegeeva@gmail.com

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.