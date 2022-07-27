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Пентагон может усилить присутствие в регионе в случае визита Пелоси на Тайвань

Associated Press: Пентагон на время визита Пелоси на Тайвань готовится усилить присутствие в регионе
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Rod Lamkey - CNP
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Пентагон может привлечь дополнительные силы и средства в регионе на случай визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом в среду, 27 июля, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пэлоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

Речь идет об увеличении интенсивности передвижения сил и средств США в районе острова. Военные могут задействовать истребители, корабли и средства наблюдения. Эти меры, как отмечается в материале, разрабатываются в связи с тем, что американский политик намеревается посетить «одну из самых горячих точек мира».

«Официальные лица США говорят, что немного опасаются возможного нападения Китая на самолет Нэнси Пелоси, если она полетит на Тайвань», — пишет агентство.

Несмотря на то, что в США считают маловероятным такой сценарий, однако не могут допустить «просчет», который поставит под угрозу безопасность политика.

Изначально поездка Пелоси на Тайвань планировалась в апреле. Визит спикера палаты представителей США мог стать первым посещением острова с 1997 года. Однако позднее визит Пелоси был отложен из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее в среду телеканал CNN сообщил, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Сама она пока не объявила официально о предстоящем визите. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США Джо Байдена, который не хочет конфронтации с Китаем.

Накануне министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань, который Пекин считает своей территорией. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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