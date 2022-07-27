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Песков прокомментировал предложение ввести санкции за поставки нефти в Китай

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Кремль надеется на то, что инициатива парламентариев США о санкциях в отношении поставок нефти России в Китайскую Народную Республику не найдет своего продолжения. Так на брифинге в среду, 27 июля, высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется», — отметил он.

Этот законопроект инициирован не властями Соединенных Штатов Америки, а одним из парламентариев, добавил пресс-секретарь президента России.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что американские сенаторы от Республиканской партии представили законопроект, согласно которому предлагается штрафовать любые организации, страхующие или регистрирующие танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из РФ в КНР.

Сенатор Марко Рубио, возглавивший инициативную группу законопроекта, обосновал его тем, что Китай, покупая российскую нефть, якобы поддерживает спецоперацию по защите Донбасса.

Указывалось, что в случае, если законопроект будет принят, и Соединенным Штатам удастся прекратить поставки нефти из России в Китай, это может привести к более жесткой конкуренции КНР с другими крупными покупателями, в том числе Индией, за нефть от других поставщиков — Ближнего Востока и Африки, что спровоцирует повышение цен на сырье.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выступает против попыток Вашингтона ввести санкции за покупку российской нефти.

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