Отопление в пострадавшем от паводка районе Якутии запустят 5 августа

В Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) раньше обычного откроют отопительный сезон. По решению комиссии по ЧС отопление в пострадавших от дождевого паводка населенных пунктах включат 5 августа.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского минЖКХ и энергетики, отопительный сезон в Верхоянском районе обычно начинается с 28 августа. Более ранняя подача тепла необходима для просушки зданий.

В район уже завезены материалы и оборудование для восстановительных работ и подготовки к отопительному сезону. Авиацией доставлено 14,8 т техники.

В селе Дулгалах восстановили здание котельной и выполнили пробный запуск. Полностью отремонтированы тепловые сети в селе Юнкюр, в остальных наслегах в скором времени начнется восстановление теплотрассы. Кроме того, привлечена техника для просушки угля.

По словам замруководителя департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики минЖКХ Вячеслава Долгунова, в районе создан достаточный запас угля, которого должно хватить до марта 2023-го. Открытие автозимников запланировано на январь. Также до Верхоянска существует круглогодичная дорога.

Мощный паводок в Верхоянском районе образовался в начале июля в связи продолжительными осадками, пишет ИА SakhaNews. Из берегов вышли реки Дулгалах, Сартан, Адыча, Борулах и Яна. В 11 населенных пунктах пострадали 350 частных и 118 многоквартирных домов, а также 12 соцобъектов и 13 объектов сельского хозяйства.

19 июля сообщалось, что в Верхоянский район Якутии доставили более 16 т продовольствия и товаров первой необходимости. К восстановительным работам привлекался вертолет Ми-26 МЧС России.