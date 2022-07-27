В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России

Комфорт и благополучие собственных граждан меньше всего занимают политиков коллективного Запада, когда речь идет о следовании антироссийскому курсу. Об этом в среду, 27 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, добавив, что санкции уже нанесли вред западным странам.

«Да, всё пошло не так, как планировалось, санкции нанесли вред самому Западу, от инфляции, повышения цен и безработицы страдают люди, но кому это интересно, когда на кону желание противодействовать России и подвергнуть ее мировой изоляции, попытка чего, к слову, тоже не увенчалась успехом», — подчеркнул он.

Как отметил депутат, коллективный Запад прекрасно видит, к чему привела санкционная политика, однако предпочитает оправдывать это необходимостью мер воздействия на РФ. По словам Белика, они будут продолжать гнуть свою линию, по крайней мере, до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в отдельных странах не станет просто невыносимой.

Накануне специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань рассказала, что экономические и вторичные санкции коллективного Запада затрагивают наиболее уязвимых и нуждающихся в лучшей защите — самых бедных, женщин и людей, живущих в отдаленных районах.

19 июня бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис заявил, что, ведя экономическую войну против России, страны Запада нарушают принцип верховенства закона. По его словам, в лучшем случае санкции неэффективны, а в худшем они имеют неприятные последствия для экономики государств, которые их вводят.

До этого, 17 июня, президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер заявил, что санкции США против России — это «выстрел себе в ногу». Он отметил, что введение рестрикций редко заставляет государства менять свою политику. Кроме того, «некорректные действия» в отношении России привели к «непредсказуемым последствиям».

В тот же день президент РФ Владимир Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России подписал соответствующие указы.

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