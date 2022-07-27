Немцев возмутило фото министров с Кличко

Немцы раскритиковали главу МВД Нэнси Фезер и министра труда и социальной политики Хубертуса Хайля за неоднозначное фото с мэром Киева Виталием Кличко.

26 июля журналист Михаэль Цисманн опубликовал в своем Twitter снимок, на котором Фезер, Хайль и Кличко пьют из бокалов на балконе, любуясь видами города. Настроение чиновников, не соответствующее обстановке на Украине, вызвало удивление у немецкоязычных пользователей.

«С фужерами шампанского в зоне боевых действий на «трибуне»? Это и есть ваша современная внутренняя и социальная политика?» — удивился RKiesewetter.

«Отвратительно! Но да, главное, чтобы это была приятная поездка!» — написала Playa_Princesa.

«Красивый вид, веселый тур, заслуженная выпивка — да их в бесстыдстве не переплюнуть», — возмутилась DaisyDuckck.

«Тост за министерский экстремальный туризм или достойное заполнение летней дыры в СМИ по типу «ах, мы тоже там были!» — предположил Bertmwalther.

23 июля читатели немецкого издания Die Welt возмутились политикой президента Украины Владимира Зеленского. Поводом стала его просьба поставить стране средства противовоздушной обороны. Немцы в ответ призвали его как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией.