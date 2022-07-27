Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) силами Министерства обороны РФ и судов флота «Оборонлогистики» запущена регулярная паромная линия «Ейск-Мариуполь». Как отметили 27 июля в российском военном ведомстве, маршрут будет использован для доставки грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР).

«Сегодня первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» вышел из морского порта Ейска в направлении Мариуполя. Паром вмещает до 700 т грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что сначала паром будет совершать один кругорейс в сутки. При этом указано, что в Мариуполе — конечном пункте назначения маршрута — продолжают создавать всю необходимую инфраструктуру для обслуживания судов.

С 11 июля между Волновахой и освобожденным российскими войсками Мариуполем в ДНР также начали ходить пассажирские составы. Как сообщило в июне министерство транспорта республики, пока из Волновахи в Мариуполь и в обратном направлении будут курсировать по два состава.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что ведется подготовка к отправлению первого за восемь лет железнодорожного состава из Мелитополя в Крым.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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