Реклама
Прямой эфир
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Политика
Путин встретился с губернатором Астраханской области Бабушкиным
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
МИД РФ допустил выход первых судов с украинским зерном в ближайшее время
Мир
Китаист оценил возможные санкции США против КНР за покупку нефти у России
Мир
Лавров допустил введение Западом санкций против Китая
Мир
Пентагон может усилить присутствие в регионе в случае визита Пелоси на Тайвань
Мир
Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию в ДНР
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России
Мир
Военный историк оценил вероятность возвращения Украиной потерянных территорий
Экономика
Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в РФ
Наука
Российские ученые придумали новый метод лечения рака с помощью наночастиц

Сбербанк повысит стоимость уведомлений с 1 августа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбербанк повысит стоимость уведомлений на 10 рублей с 1 августа. Об этом сообщили в кредитной организации.

«Клиенты «Сбера» надежно защищены»
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов — о борьбе с мошенническими call-центрами и работе по импортозамещению

В зависимости от типа карты услуга составит 40 или 70 рублей в месяц. Такое решение связано с ростом объема бизнеса, уточнили в банке.

Исключение касается кредитных и некоторых премиальных карт, плата за уведомления по которым нулевая.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений», — цитирует «Газета.Ru» пресс-службу Сбербанка.

Исполнительный директор — начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина 7 июля сообщила, что из-за нехватки чипов для банковских карт организация решила переустанавливать микросхемы из неактивированных карт в новые. Она уточнила, что дефицит чипов в том числе связан с повышенным спросом на выпуск банковских карт «Мир» после ухода с рынка РФ Visa с Mastercard.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022