Сбербанк повысит стоимость уведомлений с 1 августа

Сбербанк повысит стоимость уведомлений на 10 рублей с 1 августа. Об этом сообщили в кредитной организации.

В зависимости от типа карты услуга составит 40 или 70 рублей в месяц. Такое решение связано с ростом объема бизнеса, уточнили в банке.

Исключение касается кредитных и некоторых премиальных карт, плата за уведомления по которым нулевая.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений», — цитирует «Газета.Ru» пресс-службу Сбербанка.

Исполнительный директор — начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина 7 июля сообщила, что из-за нехватки чипов для банковских карт организация решила переустанавливать микросхемы из неактивированных карт в новые. Она уточнила, что дефицит чипов в том числе связан с повышенным спросом на выпуск банковских карт «Мир» после ухода с рынка РФ Visa с Mastercard.