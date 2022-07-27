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ЦРПТ создал запас комплектующих и расходников для маркировки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сформировал запас оборудования, комплектующих и расходных материалов для маркировки. Об этом 27 июля заявили в пресс-службе ЦРПТ.

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«Центр развития перспективных технологий, оператор национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак», продемонстрировал представителям органов власти и отраслевым бизнес-объединениям запас оборудования, комплектующих и расходных материалов для маркировки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что запас сформирован на складе в Подмосковье и предназначен для полного обеспечения отраслей, где маркировка уже введена или где ее планируется внедрять.

«Запасы рассчитаны не менее чем на полгода и постоянно пополняются», — подчеркнули в ЦРПТ.

Отмечается, что на складе находится оборудование, расходные материалы для маркировки. Это, в частности, принтеры, картриджи, аппликаторы и камеры технического зрения. Комплекты оборудования готовы к оперативной отгрузке, в случае если что-то на производственной площадке вышло из строя. Оборудованием и расходниками запаслись 150 системных интеграторов и свыше 100 работающих с маркировкой типографий.

«Инвестиции ЦРПТ в запасы составили более $1,8 млн. Например, мы закупили 650 тыс. кв. м самоклеящегося материала. Этого хватит, чтобы произвести 1,6 млрд стикеров для маркировки», — добавил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

По его словам, в связи с тем, что оборудование уже закуплено, его стоимость зафиксирована, и отрасли застрахованы от валютных колебаний.

«Расходы точно не вырастут», — подчеркнул Дубин.

Ранее, 12 июля, Союз российских пивоваров призвал не вводить обязательную маркировку их продукции. По их словам, данное решение приведет к сокращению выпуска пива в стране на 20–30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, а себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10%.

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